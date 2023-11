Catania, Lucarelli mette sotto la squadra in vista di Giugliano. Bocic: “Possiamo fare grandi cose”

– Il Catania ha iniziato oggi pomeriggio la preparazione per la gara di domenica col Giugliano con due ore abbondanti di allenamento. Le parole di Milos Bocic

Obiettivo Giugliano. Dopo l’emozionante vittoria ottenuta all’ultimo respiro contro la Turris, il Catania di Cristiano Lucarelli non vuole fermarsi. Domenica c’è il match sul campo di una formazione, quella campana, che nelle ultime settimane ha fermato prima Benevento (2-2) e poi Avellino (1-3), ma i rossazzurri vogliono proseguire a tutti i costi la risalita in classifica. Gli etnei si sono ritrovati questo pomeriggio al “Cibalino”, diventato ormai, insieme allo stadio “Angelo Massimino”, la sede degli allenamenti della squadra.

Due ore di allenamento



Prima dell’inizio delle operazioni, lungo discorso di Lucarelli alla squadra: archiviata la vittoria con la Turris, bisogna subito voltare pagina e guardare avanti. In rappresentanza della dirigenza rossazzurra c’era invece Francesco Lodi, ormai figura societaria sempre più in vista. Praticamente tutti a disposizione del tecnico livornese, eccetto tre elementi: Giuseppe Rizzo, che sarà sottoposto ad intervento di debridement articolare in artroscopia a causa della persistente gonalgia, Riccardo Ladinetti, che ha invece rimediato una frattura rotulea composta, e Davide Marsura. Ladinetti ha assistito a parte dell’allenamento ricevendo l’abbraccio dei compagni. Allenamento che è durato più di due ore, mettendo alla prova il gruppo rossazzurro.

Sarao in evidenza. Bocic: “Lavoriamo tanto”

Nel corso della partitella finale proposti due schieramenti, entrambi con modulo 4-2-3-1: da una parte Albertoni, Bouah, Silvestri, Lorenzini, Maffei, Zammarini, Rocca, Chiricò, Dubickas, Bocic e Sarao in maglia blu; dall’altra Livieri, Rapisarda, Curado, Castellini, Mazzotta Quaini, Zanellato, Chiarella, Deli, De Luca e Di Carmine in pettorina rossa con Popovic in pettorina gialla a fungere da jolly. A vincere la squadra blu con la doppietta di Sarao (un gol su rigore) e la rete di Rocca; per i rossi a segno Di Carmine e De Luca (su rigore). Dopo l’allenamento ha parlato Milos Bocic: “Una vittoria ci aiuta mentalmente, possiamo concentrarci sul Giugliano, sappiamo che sarà una partita difficile. Nonostante tutto siamo ancora lì, sappiamo che possiamo fare grandi cose”.