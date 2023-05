Catania, marijuana e hashish già confezionate: arrestato 22enne

Il giovane è adesso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.

Si aggirava nella zona di via Vittorio Emanuele Orlando, a Catania, con fare fin troppo guardingo. Talmente tanto da insospettire i militari dell’arma dei carabinieri di rientro in caserma dopo aver espletato un atto d’ufficio presso la Procura della Repubblica. Ad essere colto in flagranza di reato è un incensurato catanese 22enne, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il controllo

Il giovane è stato notato armeggiare su uno scooter Honda SH. Insospettiti e volendoci veder chiaro, i militari hanno invertito la marcia procedendo così ad un rapido controllo. Nella tasca del giubbotto del giovane sono stati rinvenuti: un involucro contenente 20 dosi già confezionate di marijuana, 6 bustine a contenenti 6 pietre di hashish con il giovane che, prevedibilmente non ha saputo fornire alcuna motivazione del possesso. A disposizione dell’Autorità Giudiziaria ne è stato convalidato l’arresto.