Catania, maxi rissa e botte da orbi tra giovani in piazza Scammacca – VIDEO

Pugni e calci nella notte, tra le urla di chi assisteva attonito attorno: la città etnea si trasforma nuovamente in teatro di guerriglia tra giovani

Ancora violenza all’interno della movida catanese.

La scorsa notte in piazza Scammacca, in pieno centro storico, un gruppo di giovanissimi si è reso protagonista a suon di calci e pugni di una maxi rissa, tra le urla di chi assisteva attorno attonito.

Scene, purtroppo, divenute ormai routine soprattutto nelle ore notture: soltanto l’intervento dei carabinieri ha placato gli animi e ristabilito l’ordine.

La denuncia del Comitato Bellini

A denunciare l’accaduto, verificatosi tra sabato e domenica, sono stati l‘Associazione centro storico (Acs) e il Comitato Bellini.

“Dimissioni subito di Prefetto e Questore – ha scritto su facebook il Comitato Bellini – Ritorniamo a chiedere le dimissioni di chi nulla ha fatto per cambiare il pericoloso declino del centro storico di Catania. Purtroppo sappiamo che ciò che è accaduto a Napoli ed Alatri prima o poi accadrà anche a Catania. Da anni oramai lanciamo l’allarme su ciò che sta accadendo nel centro storico e nulla è stato fatto per invertire la situazione. Nessuna pattuglia, nessun controllo, il centro storico nelle mani dei Mao Mao e della malavita e le nostre istituzioni mute, Ieri sera ben due risse: una in piazza Scammacca l’altra tra via Coppola e via Biondi”.

(Video pagina facebook Comitato Bellini)