Catania, migranti via dal PalaSpedini: saranno accolti nell’ex hub vaccinale

Da un’emergenza all’altra. Sono tantissimi i migranti accolti a Catania in questi ultimi giorni. I primi sono andati al Palaspedini, allestito per l’occorrenza, ma l’amministrazione ha dovuto predisporre altro per restituire la struttura sportiva a chi ne usufruisce per gli allenamenti.

Per questo, il Comune di Catania d’intesa con la Prefettura ha allestito un nuovo sito per l’accoglienza temporanea nell’ex mercato ortofrutticolo, all’interno del plesso utilizzato fino a pochi mesi addietro come hub vaccinale.

La moderna struttura sostituisce quella finora utilizzata dell’impianto comunale Luciano Abramo di piazza Spedini, che verrà restituita all’utilizzo delle società sportive indoor. L’ex hub vaccinale destinato all’accoglienza temporanea è stato materialmente approntato per le necessità delle persone da ospitare, grazie al lavoro congiunto della protezione civile comunale e della Catania Multiservizi.

Già stasera vi troveranno riparo i primi 80 migranti giunti al porto di Catania trainati da una motovedetta della Guardia di Finanza, prima di essere trasferiti nei centri d’accoglienza italiani che verranno individuati dagli organi ministeriali preposti.