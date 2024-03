Catania-Monterosi, lancia fumogeno allo stadio: identificato dalla Digos

Il 3 marzo, alle 14:00, allo stadio Massimino si è disputato l'incontro Catania-Monterosi e sono stati accesi alcuni artifizi pirotecnici.

Lo scorso 3 marzo, alle 14:00, allo stadio “Angelo Massimino“, si è disputato l’incontro di calcio valido per il campionato di serie C, stagione 2023-2024, Catania-Monterosi. Al termine della partita, nel settore della “curva nord”, sono stati accesi alcuni artifizi pirotecnici che hanno provocato un concreto pericolo per gli spettatori che si trovavano sugli spalti.

Lancio di un artifizio pirotecnico

A seguito di successive indagini, supportate anche dalle immagini video del sistema a circuito chiuso del locale impianto sportivo e da quelle effettuate dalla Polizia Scientifica, la DIGOS ha individuato un soggetto responsabile dell’accensione e del lancio di un artifizio pirotecnico, Il tifoso, classe 1977, è stato segnalato all’A.G. in stato di libertà per le previsioni della normativa antiviolenza negli stadi, in quanto in occasione di calcio Catania-Monterosi, dal settore della “curva nord” lanciava un artifizio pirotecnico in modo da creare un concreto pericolo per le persone. Nei confronti del predetto il Questore di Catania, a seguito dell’istruttoria della Divisione di Polizia Anticrimine, ha emesso il provvedimento D.A.SPO della durata di due anni.