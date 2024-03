FOTO | Il Catania delude, scialbo pareggio con il Monterosi 1-1

Il match ha portato un risultato deludente, ma i tifosi rimangono speranzosi per le sfide future.

Il Catania ha ottenuto un pareggio sofferto contro il Monterosi, acquisendo un punto cruciale per la classifica e portandosi a 35 punti. Nonostante la squadra abbia mostrato difficoltà in attacco e imprecisioni difensive, è riuscita a pareggiare la partita grazie al gol di Kontek all’83’.

Catania-Monterosi, il pareggio

Monterosi ha tentato di ottenere la vittoria per continuare la striscia positiva, ma si è accontentata del pareggio, portandosi a 21 punti. Con momenti di tensione e sostituzioni cruciali da entrambe le parti, la partita Catania-Monterosi si è conclusa con un risultato di 1-1, lasciando il Massimino deluso ma ancora speranzoso per le sfide future.

Il Catania bello e brillante di coppa resta una squadra indecifrabile in campionato e la zona a rischio è sempre più ingombrante. Mister Lucarelli fischiato a fine gara dovrà toccare le giuste corde ai suoi ragazzi spenti in campo e con poche idee. Da sottolineare il primo tiro in porta al minuto 80 c’è da riflettere e capire come raddrizzare una stagione disastrosa e dare un senso alla bella impresa di centrare la finale di Coppa Italia.

Fonte foto: Davide Anastasi