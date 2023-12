Catania Multiservizi, Cardello: “Emendamento frutto del lavoro comune”

Al centro della polemica un emendamento che ha salvato la Catania Multiservizi da un taglio di competenze nel nuovo affidamento.

Finisce al centro della polemica la “salvezza” della Catania Multiservizi. L’intera commissione partecipata è rimasta colpita nel leggere le parole rilasciate alla stampa del gruppo MPA a nome della consigliera Serena Spoto che dichiara come proprio un emendamento che ha salvato la Catania Multiservizi da un taglio di competenze nel nuovo affidamento votato dal Consiglio comunale. Inoltre è stata indicata la consigliera Spoto come primo firmatario.

Catania Multiservizi, diversi componenti hanno lavorato

Il presidente Andrea Cardello e i membri della II Commissione esprimono il proprio disappunto e fanno alcune precisazioni sul tema. “Teniamo a precisare che l’emendamento è stato presentato dalla seconda commissione consiliare ‘Partecipate’ e che a questo emendamento hanno lavorato diversi componenti della commissione, confrontandosi per intere giornate con i vertici della società e i dirigenti comunali. Vogliamo ricordare che all’interno della suddetta commissione sono presenti diversi partiti di maggioranza e opposizione che hanno lavorato in sinergia per produrre tale documento. Invitiamo pertanto il gruppo MPA a non divulgare informazioni errate e fuorvianti, a lavorare in sinergia e a tenere un atteggiamento rispettoso nei confronti della commissione e del senato cittadino”.