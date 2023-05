Catania Multiservizi, il cda nomina Maurizio Arena videpresidente

La nomina è avvenuta lo scorso 21 aprile, in occasione della riunione del CdA,

La Catania Multiservizi S.p.A., durante la riunione del C.d.A. tenutasi in data 21 aprile 2023, ha nominato il consigliere dott. Maurizio Arena Vice Presidente della Societá. In tale occasione, il C.d.A. ha conferito al dott. Arena il compito di curare alcuni affari, tra i quali: i rapporti col personale e con i sindacati; i rapporti con enti ed istituzioni; l’efficientamento del parco mezzi aziendale. Il Presidente del C.d.A., Avv. Alessandro Corradi, a nome di tutti i componenti, si congratula con il dott. Arena per la nomina ricevuta. Il dott. Arena ringrazia il C.d.A. per la fiducia accordata, dichiarandosi da subito disponibile ad occuparsi dei compiti affidatigli, al fine di contribuire al percorso di risanamento e rilancio della Società.