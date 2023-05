Catania, nel quartiere Borgo-Sanzio riaperta al traffico veicolare Via Carbone

Via Carbone è stata parzialmente aperta al traffico veicolare solo ed esclusivamente per gli abitanti delle palazzine circostanti

“Un risultato che, ancora una volta, mostra come il lavoro di squadra tra il municipio e l’amministrazione centrale abbia dato i suoi frutti in questi ultimi cinque anni”, dichiara Paolo Ferrara. Via Carbone è stata parzialmente aperta al traffico veicolare solo ed esclusivamente per gli abitanti delle palazzine circostanti. Una corsia che gli consente di raggiungere via Sisto e, da qui, il resto della città. Il resto della strada, invece, con la presenza delle fioriere, viene lasciata a completa ed esclusiva disposizione degli studenti della vicina scuola che possono giocare e socializzare in totale sicurezza.

“Idea portata avanti dal III municipio: ringrazio l’amministrazione comunale”

“Parliamo di un’idea portata avanti con decisione dal consiglio del III municipio – afferma il presidente di “Borgo-Sanzio” Paolo Ferrara– un intervento per migliorare il flusso del traffico in zona senza, ovviamente, intaccare la sicurezza di centinaia di studenti che entrano ed escono dal vicino plesso scolastico. Desidero, quindi, ringraziare l’amministrazione comunale per quanto fatto e contemporaneamente chiedo di vigilare in via Carbone contro gli incivili che non rispetteranno i divieti oppure sposteranno transenne e new jersey che presto saranno rimossi dall’area in quanto non più previsti dal progetto”.