Catania, nuovi lavori messa in sicurezza circonvallazione in direzione Nesima

L'importante asse stradale del capoluogo etneo si rifà il trucco.

Continuano senza sosta i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della circonvallazione di Catania nell’intera sua area. Da lunedì 5 giugno toccherà al viale Odorico da Pordenone, in direzione Nesima. In questo tratto è prevista la scarificazione e la nuova bitumazione del manto stradale usurato e dissestato in più punti.

Nuovo maquillage

Gli interventi, già in stato avanzato di esecuzione, saranno effettuati in orario diurno. La riqualificazione dell’importante asse viario del capoluogo etneo prevede il rifacimento dell’asfalto delle due carreggiate, la sistemazione dei marciapiedi con le alberature e la sostituzione dei guardrail.