Catania, oltre 300 screening sanitari eseguiti per il “Lions Day”

Quasi trecento gli screening sanitari realizzati, circa novecento le persone sensibilizzate sui temi della prevenzione sanitaria, della sana e corretta alimentazione e sulle attività di servizio lionistico; circa una trentina i soggetti a cui è stato consigliato un ulteriore approfondimento sanitario. È il bilancio delle attività organizzate dai Soci dei Lions Club della V Circoscrizione del Distretto Sicilia in occasione del “Lions Day” che si è celebrato, ieri, domenica 16 aprile.

Per il tradizionale appuntamento sono state organizzate quattro diverse postazioni, dove è stato possibile sottoporsi a varie tipologie di screening, sotto il rigoroso controllo di medici e specialisti. Di seguito l’elenco delle postazioni, i Lions Club che le hanno organizzate, in alcuni con il supporto di altre associazioni, e il dettaglio degli screening realizzati.

Zona 11 (Catania Host, Catania Faro Biscari, Catania Val Dirillo, Catania for an Absolute Serve), Parrocchia di San Michele Arcangelo nel quartiere San Nullo di Catania: screening diabetologico, cardiologico, chirurgico e posturale. Raggiunte circa 200 persone per la sensibilizzazione alla prevenzione sanitaria:25 diabetologici, 11 cardiologici con ECG, 3 chirurgici, 25 posturali.

Zona 12 (Catania Etna, Catania Nord, Catania Mediterraneo, Catania Lago di Nicito) sagrato della Chiesa di San Luigi in Viale Mario Rapisardi a Catania: screening diabetologico, audiometrico, vista, Alzheimer e disturbi cognitivi. Raggiunte oltre 250 persone per sensibilizzazione allo screening oncologico e 250 per la sensibilizzazione alla donazione e raccolta sangue: 42 screening diabetologico, 20 screening audiometrico, 30 screening Alzheimer e disturbi cognitivi,4 bambini sottoposti allo screening per l’ambliopia o occhio pigro.

Zona 13 (Catania Bellini, Catania Alcantara, Catania Riviera dello Ionio, Catania Ovest e Catania Brancati) Comunità Parrocchiale della Madonna della Salute nel quartiere Picanello di Catania: screening odontoiatrico, uditivi, vista e diabetologico. Raggiunte circa 150 persone per la sensibilizzazione alla prevenzione sanitaria:2 visite odontoiatriche, 10 visite audiometriche, 6 visite oculistiche, 19 visite diabetologiche.

Zona 14 (Catania Gioeni, Catania Est, Catania Porto Ulisse, Catania VallisViridis) piazza Verga a Catania nel contesto del mercato biologico della Coldiretti per la Campagna Amica: screening diabetologico e informazione e sensibilizzazione sulla sana e corretta alimentazione. Raggiunte circa 300 persone per sensibilizzazione alla prevenzione sanitaria, sana e corretta alimentazione e sulle attività di servizio lionistico: 90 visite diabetologiche.

L’iniziativa dei Lions Club della V Circoscrizione si unisce ad altrettante che si sono svolte nella stessa giornata in dai Lions Club su tutto il territorio italiano.