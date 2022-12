Catania, inaugurato il centro di medical writing “Osmosia”: opportunità per giovani laureati

Inaugurato "Osmosia", il nuovo centro di "Medical Writing", unico in Italia, che offre nuove possibilità ai giovani laureati siciliani.

La grande opportunità di “Osmosia”, la collaborazione con l’Ateneo di Catania

A presentare la nuova realtà e sottolineare la collaborazione che Osmosia vanta con l’Università di Catania, e nello specifico con il Dipartimento di biologia, oltre alle cofounders Valeria Metoldo, Taschia Bertuccio e Simona Purrello, intervengono il professore Furneri Presidente del corso di laurea in biotecnologie, la Professoressa Campanile, la professoressa Cafiso e la professoressa Stefani.

L’accento è sulla diversificazione e sul vasto range di carriere che si presentano a chi, proveniente dal mondo scientifico, animato da curiosità e vuole affacciarsi su nuove possibilità di lavoro.

La comunicazione della ricerca: nuove opportunità lavorative per giovani laureati

La comunicazione della ricerca, da oggi varca così i confini della sola comunità scientifica per aprirsi ad un pubblico che spesso non ha le stesse competenze scientifiche, e propone percorsi alternativi strategici.

Presenti due tesisti che per primi si sono accostati al nuovo sbocco lavorativo che il mondo del “Medical Writing & Education” offre, con la rielaborazione del dato strettamente scientifico reso spendibile e fruibile da un pubblico più vasto.

“Osmosia va a colmare un vuoto nel settore che – assicura il Presidente Furneri – in futuro diventerà punto di riferimento per tirocinio, quando non di master o materia specifica”.

Biancamaria Casale