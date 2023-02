Catania, persistono i problemi sul Viale Attrezzato

Una vera e propria giungla e non una delle più importanti strade di Catania che permette di raggiungere anche Palermo. Troppo tempo di assoluta indifferenza e colpevole immobilismo hanno reso l’Asse Attrezzato ad una corsia perché l’altra è diventata una enorme aiuola dove crescono rigogliosi gli alberi. Il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, ha chiesto più volte interventi duraturi e definitivi per una delle più importanti strade della zona sud del capoluogo etneo. Appelli caduti nel vuoto ed ora i nodi vengono al pettine e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. “Si aspetta la tragedia o l’incidente grave per fare qualcosa? – si legge nella nota – Noi ci auguriamo di no ma è innegabile che finora l’Asse Attrezzato sia stato abbandonato al suo destino. Parliamo di una strada che collega il Corso Indipendenza con i quartieri di Librino, San Giorgio, Fossa Creta e con l’aeroporto di Fontanarossa, la tangenziale e l’ospedale San Marco. Un percorso che ad oggi presenta troppi problemi ancora lontanissimi dall’essere risolti”.