Catania, posti di blocco nel cuore della città: si cercano armi e droga

I Carabinieri hanno disposto controlli serrati nelle zone centrali di Catania: i militari alla ricerca soprattutto di armi e droga

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, con il supporto dei colleghi del 12°

Reggimento Sicilia e del Nucleo Anti Sofisticazione di Catania sono stati impegnati nella mattinata in un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed alla verifica del rispetto della normativa igienico sanitaria nelle attività commerciali.

Controlli in piazza Verga, via Umberto, Corso Italia e zona Villa Pacini

Le attività in argomento hanno interessato il centro storico ed in particolare in Piazza G. Verga, in via Umberto, Corso Italia e la zona della Villa Pacini dove sono stati predisposti diversi posti di controllo, volti alla ricerca di armi e droga, ottenendo riscontro al termine dell’ispezione effettuata su un veicolo.

Al riguardo, i militari hanno fermato una Fiat Punto in transito, in via Dottor Consoli, a bordo della quale hanno identificato un 37enne ed un 60enne, entrambi catanesi e già noti alle Forze dell’Ordine. I due uomini sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per “ricettazione in concorso” poiché, nel cofano dell’autovettura, trasportavano una centralina per auto alterata utilizzata per la realizzazione di furti di autoveicoli e, quindi, sottoposta a sequestro dai carabinieri.