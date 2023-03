Catania in Serie C, la festa sul lungomare: squadra sul pullman scoperto – VIDEO

La festa dei giocatori e dei tifosi del Catania ieri sera sul lungomare etneo per la promozione in Serie C.

Cori, fumogeni e bandiere. Il lungomare di Catania ieri sera si è colorato di rossazzurro, percorso dalla squadra di Giovanni Ferraro che ieri, vincendo a Caltanissetta, si è guadagnata la promozione in Serie C. Giocatori e staff tecnico insieme sul pullman scoperto che, partito da piazza Mancini Battaglia è arrivato fino in piazza Europa, circondato dall’entusiasmo e dalla passione dei tifosi.