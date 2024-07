Il Catania prepara i prossimi colpi: D’Andrea e Di Gennaro in città

Prosegue la campagna acquisti del Catania: per l’attaccante Filippo D’Andrea e il difensore Matteo Di Gennaro è attesa l’ufficialità

Lunedì 15 luglio parte il ritiro pre-campionato di Assisi, e allora il Catania vuol farsi trovare pronto. Già ufficializzati cinque innesti (Carpani, Adamonis, Anastasio, Verna e Di Tacchio), il club rossazzurro è in procinto di definire altre due operazioni, legate agli arrivi dell’attaccante Filippo D’Andrea e del difensore Matteo Di Gennaro.

D’Andrea il colpo per l’attacco

Con una trattativa già virtualmente chiusa da settimane, D’Andrea si trova da ieri sera a Catania. Proveniente dall’Audace Cerignola, con la quale nella passata stagione ha segnato 16 reti tra tutte le competizioni, l’attaccante romano è una seconda punta che può svariare su tutto il fronte offensivo. Il giocatore ha fortissimamente voluto vestire la maglia rossazzurra, ritenendo Catania una tappa fondamentale della propria carriera, iniziata addirittura nel campionato di Promozione. Per Mimmo Toscano una pedina che può essere importante nel reparto offensivo.

Di Gennaro il nome per la difesa

Altro affare definito è quello legato a Matteo Di Gennaro, trentenne difensore in arrivo dalla Carrarese. Proprio con i toscani, non più tardi di un mese fa, Di Gennaro è riuscito a conquistare la promozione in Serie B, vincendo i playoff. Già abituato a giocare in una difesa a tre, come sarà quella del Catania targata Toscano, per lui è pronto un contratto biennale. Arricchirà un reparto che ha peraltro appena visto partire Ivan Kontek, direzione Casertana.

D’Andrea e Di Gennaro, ma non solo. Il ds rossazzurro Daniele Faggiano non si ferma: l’obiettivo prioritario è reperire un nuovo centravanti. In cima alla lista rimane Facundo Lescano, con il quale c’è già da tempo un’intesa di massima, ma serve accontentare la Triestina. Il Catania scalda i motori, la nuova stagione è alle porte.

