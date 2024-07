VIDEO | Catania, al via la nuova stagione: i giocatori presenti per le visite mediche

Tra ritiro e calciomercato, in casa rossazzurra, si inizia a fare sul serio

Partite questa mattina le visite mediche per i calciatori del Catania in vista del ritiro che scatterà ad Assisi da domenica 14 luglio. Tra i più attesi bomber Pietro Cianci, presentatosi in perfetta forma allo stadio “Angelo Massimino”. Il centravanti ex Catanzaro ha ribadito la sua permanenza ai piedi dell’Etna, pronto ad un’altra stagione da protagonista a suon di gol.

Catania, gli altri giocatori presenti

Al “Cibalino” si sono visti anche Diego Peralta, ormai recuperato dal problema al ginocchio accusato sul finire della scorsa annata, Salvatore Monaco, Tommaso Silvestri, Emanuele Cicerelli ed anche l’ultimo arrivato Francesco Di Tacchio, acquistato proprio nella giornata di ieri dalla Ternana. Insomma, work in progress in casa Catania: tra ritiro e calciomercato, in casa rossazzurra, si inizia a fare sul serio.