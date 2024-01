Un altro attaccante al Catania: arriva Pietro Cianci dal Taranto fino al 2026

Pietro Cianci dalla Puglia alle pendici dell'Etna. Il club rende noto di aver acquisito a titolo definitivo dal Taranto FC il calciatore.

Pietro Cianci dalla Puglia alle pendici dell‘Etna. Il club ha reso noto di aver acquisito a titolo definitivo dal Taranto FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. L’attaccante, nato a Bari il 2 febbraio 1996, nella prima parte della stagione ha realizzato 4 reti e firmato 3 assist in 18 partite nel girone C del campionato Serie C NOW. Il giocatore si lega alla società rossazzurra fino al 30 giugno 2026 e indosserà la maglia numero 90.

La storia calcistica del neo atleta rossazzurro

Nel 2022/23 ha ottenuto con il Catanzaro la promozione in Serie B siglando 7 gol nonché la Supercoppa di Serie C. Cianci è cresciuto calcisticamente nel Livorno. Nel torneo Primavera ha giocato le sue prime esperienze con formazione toscana, con il Varese e con la Pro Vercelli. Dal 2015 ha sempre gareggiato in terza serie segnando complessivamente 53 volte. Il calciatore ha vestito pure le maglie di Fidelis Andria, Reggiana, Siena, Teramo, Carpi, Potenza e Bari.