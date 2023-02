Catania, fu protagonista di una rissa in piazza Turi Ferro: arrestato straniero irregolare

Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica, i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere a carico di un pregiudicato 46enne algerino, che hanno associato presso la casa circondariale catanese di piazza Lanza. I militari dell’Arma, che già da qualche giorno erano sulle tracce del 46enne, lo hanno riconosciuto nella tarda serata di ieri in piazza Turi Ferro mentre aveva un’accesa lite con un altro uomo, nel corso della quale sono intervenuti anche alcuni addetti alla vigilanza per sedare gli animi dei litiganti. Il 46enne, destinatario del provvedimento in argomento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali di questa Procura della Repubblica, dovrà espiare una pena di 11 mesi e 29 giorni per l’inosservanza del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.