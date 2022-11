Catania, pusher a San Giovanni Galermo: arrestato

I Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 51enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di droga. Operazione a San Giovanni Galermo.

Pusher in azione fermato nel quartiere San Giovanni Galermo. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania-Squadra Lupi hanno arrestato in flagranza un 51enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari hanno osservato il comportamento del soggetto che, sul ciglio della strada in via Capo Passero, prendeva contatti con i conducenti di due mezzi transito. Poi è stata accertata una “cessione” il finestrino dell’auto. Le Forze dell’Ordine sono così intervenute ma l’uomo ha tentato di nascondersi nell’androne di un palazzo. Il pusher è stato comunque individuato, perquisito e trovato in possesso di un marsupio. Rinvenute 16 bustine di plastica trasparente chiuse ermeticamente contenenti complessivamente 13 grammi di marijuana, 11 involucri termosaldati contenenti complessivamente 3 grammi di cocaina e una radioricetrasmittente funzionante per l’attività di spaccio. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la misura dei domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.