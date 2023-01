Catania, quando “l’esempio” lo dà il Comune: auto in sosta vietata in centro FOTO

La segnalazione di un fotografo che lavora in centro storico e ha immortalato la serie di infrazioni,

Un’abitudine che sembra dura a morire. Che non hanno solo i cittadini indisciplinati, allergici alle regole, in particolare quelle del codice della strada. Ma che, a quanto pare, colpisce anche chi rappresenta le istituzioni.

Le automobili in divieto di sosta

Almeno così sembra, stando alle immagini pubblicate da un professionista che lavora in centro storico e che ha postato una serie di istantanee che ritraggono automobili comunali in pieno divieto di sosta, in un luogo parzialmente pedonale e centralissimo, crocevia per tanti turisti e in curva. E non si tratterebbe di casi sporadici, a quanto sembra guardando le immagini. E soprattutto stando a quanto dice chi segnala l’anomalia. “Da più di un mese segnalo al Comune di Catania e Vigili il quotidiano parcheggio delle auto del comune presso Quattro canti – scrive Valerio Mario D’Urso – mi hanno detto i Vigili di fare un post”.

Il post è stato pubblicato e il Qds lo ha ripreso. Chissà se adesso qualcosa cambierà. Siamo speranzosi ma scettici, anche perché certe abitudini sembrano piuttosto dure a morire.