Catania, Razza (FdI): “Scelta Trantino buona notizia, grazie a chi ha fatto mio nome”

L'ex assessore regionale alla Salute plaude alla candidatura di Enrico Trantino da parte di Fratelli d'Italia in vista delle prossime amministrative

Fratelli d’Italia ha deciso questa mattina di uscire allo scoperto, indicando il profilo di Enrico Trantino come proprio candidato alla coalizione di centrodestra in vista delle amministrative in programma il 28-29 maggio che decreteranno il nuovo sindaco di Catania.

L’ex assessore alla Salute in Sicilia ed esponente di Fratelli d’Italia, Ruggero Razza, plaude alla scelta del proprio partito, ringraziando anche coloro i quali avevano sostenuto ed avanzato il suo nome come papabile primo cittadino della città etnea.

“La scelta di Enrico Trantino come proposta di FdI alla coalizione è una buona notizia che chiude una fase di riflessione che ha visto emergere in tutte le forze di centrodestra nomi di valore. Tutti. Nessuno escluso – afferma in un post pubblicato su facebook Ruggero Razza – A chi aveva pensato a me va un ringraziamento di cuore. A partire da Manlio Messina, dal presidente Raffaele Lombardo che ha evidenziato in più occasioni la concretezza nell’amministrazione pubblica dimostrata in questi anni, e dal presidente del Parlamento siciliano, Gaetano Galvagno. E con loro, gli esponenti delle varie forze politiche di centrodestra e persino del Terzo polo che si sono espressi sia in pubblico, che in privato, con parole di stima nei miei confronti”.

“A Trantino il compito di mettersi al servizio della città”

“Sarebbe pleonastico – continua Razza- ringraziare Nello Musumeci, che non ha mai mancato di farmi sentire la sua vicinanza. Accanto a lui mi sono formato e per ringraziarlo basta onorare gli insegnamenti ricevuti in questi lunghi anni, con il coraggio e la visione di sempre, con la forza degli uomini liberi“.

“Adesso ad Enrico, che ha lavorato con passione nella giunta di Salvo Pogliese e che spero possa trovare la piena convergenza di tutti – sottolinea- il compito di mettersi al servizio di una città che da molti anni vive una condizione di degrado sociale e che chiede maggiori attenzioni da parte di tutte le istituzioni, a partire da quelle dello Stato”. “Avrà accanto – conclude Razza- non soltanto il suo partito, ma tutti coloro che credono nella buona politica e non si arrendono di fronte alle difficoltà. Sono certo che riuscirà nell’impresa e mi stringo nell’emozione al nostro “mastro”, Enzo Trantino, la cui saggezza ha illuminato il percorso di molte generazioni”.