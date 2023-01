Catania, rete fognaria Acireale: consegnata la progettazione

E' stato consegnato l’avvio dei servizi integrati di indagini e progettazione per la costruzione della “Rete fognaria".

E’ stato consegnato l’avvio dei servizi integrati di indagini e progettazione per la costruzione della “Rete fognaria del bacino centrale dell’agglomerato di Acireale (Catania) consortile – Lotto Centro-est”, che comprende i Comuni di Acireale ed Aci Catena. “Quello di oggi è un passaggio di rilevante importanza sul percorso che condurrà alla progettazione dell’imponente opera, il cui costo – limitatamente alla parte che riguarda Acireale – è stato ipotizzato in circa 60 milioni di euro con tempi di esecuzione che non dovrebbero superare i 4 anni”, si legge in una nota. All’incontro di ieri è intervenuto Riccardo Costanza, commissario straordinario per la “realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, ricevuto dal sindaco di Acireale, Stefano Alì, il quale ha fatto gli onori di casa assieme all’assessore alle Opere pubbliche, Giovanni Raciti, al consigliere comunale Guido Raneri ed all’amministratore della Sogip, Salvatore Messina, nonché al sindaco di Aci Catena, Margherita Ferro, per l’occasione accompagnato da Alfio Grassi, capo dell’Area Tecnica dello stesso centro catenoto. Presenti anche i rappresentanti del raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp) che si è aggiudicato la gara bandita da Invitalia per la progettazione dell’opera, il cui valore è di un milione e 750mila euro al netto del ribasso d’asta.