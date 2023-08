Catania, riecco Lodi: sarà dirigente. Grella: “Sul mercato nessuna fretta”

Il Catania ha annunciato il ritorno di Francesco Lodi nelle vesti di dirigente: occasione, per il vice presidente Grella, di parlare anche di altro

Quando il passato si trasforma in futuro: Francesco Lodi ritorna al Catania nelle vesti di dirigente. Questa la notizia principale venuta fuori dalla conferenza stampa che si è tenuta questo pomeriggio all’Hotel Esperia Palace di Zafferana Etnea, sede del ritiro pre-campionato dei rossazzurri. Un’ufficialità che era nell’aria, dato che negli scorsi giorni lo stesso Lodi si era visto sul campo di Zafferana, ma comunicata a sorpresa nell’incontro con i giornalisti organizzato dalla società e presieduto dal vice presidente Vincenzo Grella.

Lodi al Catania, brand e giovani



Supporto per espandere il brand Catania in Italia e nel mondo, migliorare l’immagine del club e, lavorare fianco a fianco con Orazio Russo e Teodoro Coppola, nel settore giovanile, per lo sviluppo dei talenti del territorio: questo il ruolo dell’ex capitano. “Sono molto contento, anche se devo ancora abituarmi bene a questo ruolo – le sue parole -. Con la mia famiglia ho deciso che era il momento di provare un’altra esperienza. La voglia di giocare c’era ancora, ma riflettendoci bene ho deciso di fare questa scelta e ne sono felice”. Grella lo presenta così: “L’idea di inserire Francesco non è per fargli fare il team manager o essere così legati alla prima squadra. La nostra teoria è che il club è più importante della prima squadra, lui si occuperà di questo”.

Grella sul mercato



Oltre alla presentazione di Lodi nelle vesti di dirigente, si è naturalmente parlato di altro. Grella non si è sottratto alle domande sul mercato, con il Catania impegnato in questi giorni nel completamento della rosa. “Ci mancano tre-quattro giocatori, forse due-tre – le sue parole -. Un po’ dipenderà dal mercato, un po’ dal raggiungimento della nostra quota di budget. Avevo promesso al presidente di spendere una certa cifra e quella spenderò, anche se lui mi ha lasciato libertà in questo senso anche di andare oltre”. Il Catania, comunque, non ha nessuna fretta: calma e razionalità nelle scelte, i concetti più importanti. “Chi tratta con il Catania oggi pensa che paghiamo più degli altri – spiega Grella -, poi capiscono che non è così perché noi conosciamo i valori del mercato. Avere fretta alza il prezzo e non occorre averne”.

Livieri il numero uno, aspettando il centravanti



Il Catania intanto ha il suo nuovo numero uno: il portiere classe ’97 Alessandro Livieri che arriva dal Pisa. Il giocatore si trova già nel ritiro di Zafferana. Dalla dirigenza rossazzurra ci si aspetta altri colpi, compreso il centravanti titolare. Grella spiega che si tratterà di un attaccante forte, non di nome ma per le sue caratteristiche: si cercherà un profilo che si adatti al meglio alle caratteristiche dello stile di gioco di Tabbiani. E che, soprattutto, porti in dote al Catania i gol che servono per sognare in grande.