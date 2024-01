Catania, rifornisce i giovani di droga: 22enne viene beccato e arrestato

Droga a Catania, ancora un arresto da parte della Polizia che ha scoperto un 22enne che riforniva altri giovani di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania, durante una mirata azione di controllo del territorio in una delle piazze del centro cittadino, hanno notato un giovane parlare con altri ragazzi che poi si sono allontanati. Questo atteggiamento, sin da subito, ha insospettito gli operatori che hanno iniziato un servizio di osservazione che ha consentito di verificare come diversi giovani si soffermassero davanti alla panchina ove il ragazzo controllato stazionava.

La scoperta dei poliziotti

Ad un certo punto, i poliziotti hanno notato che il ragazzo si è diretto verso un motociclo parcheggiato nelle vicinanze da cui ha prelevato qualcosa, che, successivamente, ha consegnato alle persone che gli si avvicinavano. A questo punto gli agenti hanno eseguito il controllo del giovane, trovandolo in possesso di quattordici involucri contenenti marijuana per un peso complessivo lordo di 26 grammi, di un involucro contenente hashish per un peso complessivo lordo di 6 grammi e della somma di danaro contante di 580,50 euro, suddivisa in banconote di vario taglio e monete.

Il giovane, un 22 enne, è stato arrestato poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e la somma di denaro gli è stata sequestrata, in quanto ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato portato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari