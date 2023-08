Catania, rompe finestrino auto e ruba tre zaini: arrestato 43enne

Gli agenti sono intervenuti in via Aretusa, arteria stradale in pieno centro storico, in aiuto di un dipendente libero dal servizio

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un 43enne, colto nella flagranza del reato di furto aggravato su autovettura. Gli agenti sono intervenuti in via Aretusa, arteria stradale in pieno centro storico, in aiuto di un dipendente libero dal servizio e in forza presso la Sezione Investigativa.

I fatti

L’uomo aveva bloccato il 43enne che, dopo aver infranto il finestrino di un’auto in sosta per introdursi all’interno dell’abitacolo, si era impossessato di tre zaini contenenti effetti personali, capi di abbigliamento, un Ipad, un paio di occhiali e un passaporto. Rintracciato poco dopo il proprietario del mezzo per formalizzare la denuncia-querela presso gli Uffici della locale Squadra Mobile, gli veniva contestualmente riconsegnata la refurtiva.

Il provvedimento

Il 43enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, collocato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con giudizio direttissimo. La misura precautelare, in seguito, è stata convalidata dal competente Giudice per le Indagini Preliminari.