Catania, rimozione cera dalle strade: variazioni percorsi dei bus Amts: ecco quali sono

L’AMTS informa che dal 6 febbraio 2023 fino alla fine dei lavori ci saranno modifiche al percorso dei loro mezzi, a causa delle operazioni di rimozione della cera in alcune delle vie principali della città, in cui si è tenuta la processione per le celebrazioni di Sant’Agata.

Le varie linee, quindi, seguiranno i seguenti percorsi: