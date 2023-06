Catania, si è insediato il sindaco Trantino: “Mi prenderò cura della città”

Il giorno del sindaco Trantino a Palazzo degli Elefanti

La consegna dell’elefantino di argento e il libro su Catania al commissario Straordinario, Piero Mattei, e al vice Bernardo Campo e il saluto alla città. Si è insediato a Palazzo degli elefanti il nuovo sindaco: l’avvocato Enrico Trantino è il nuovo primo cittadino di Catania. Al quale si rivolge subito dopo i saluti e i ringraziamenti di rito.

L’insediamento Trantino

“La fascia tricolore è un simbolo pesante che non deve evocare l’immagine della carica perché la carica può in qualche modo suscitare qualche tentazione, la fascinazione del potere – ha spiegato il neo sindaco Trantino – E allora mi piace immaginarla come segno di un incarico. E come incarico intendo dare l’incarico di prendersi cura di qualcosa. Più proteggi più ricevi condizione di fiducia che va conquistata. E io intendo fare questo. Credo di essere un uomo che mantiene gli impegni, il mio impegno è non tradire mai Catania e lo rispetterò”.

“Nessuno mi ha costretto”

“Nessuno mi ha chiesto di compiere un sacrificio – ha sottolineato Trantino. Mi sono offerto per spirito di servizio e intendo onorare questo mio rapporto con la città ma soprattutto la fiducia importante che mi è stata data. Che per me non è punto di arrivo ma di partenza perché è stato un bel gesto d’amore”.

Trantino e l’incontro romano

Un lungo applauso e poi alcuni minuti con i giornalisti per spiegare la frenetica attività di questa settimana. A Roma soprattutto per parlare di personale e di finanze. “Sono stato a confrontarmi su temi di natura tecnica e sul personale – ha aggiunto. E’ stata offerta massima collaborazione e che presto verranno i tecnici per verificare la situazione”.

L’opposizione costruttiva

Infine, una parola sull’opposizione e sullo sfidante principale, Maurizio Caserta alla guida del fronte progressista Maurizio Caserta. “Sono certo che ci sarà un’opposizione costruttiva – ha ribadito. Dovrà essere forte, dovrà essere polemica e dovrà essere dura. Spero non sia mai strumentale. Dal professore Caserta – ha concluso – mi attendo, nel rispetto dei ruoli, anche qualche input costruttivo in materia finanziaria”.

Fotogallery a cura di Davide Anastasi