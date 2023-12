Catania, sindaco Trantino: “Nuovo polo Amazon conferma attrattiva zona industriale”

"Il nuovo polo logistico di Amazon che si è stabilito a Catania conferma l'attrattiva della zona industriale etnea".

“Il nuovo polo logistico di Amazon che si è stabilito a Catania, con una struttura e una funzionalità all’avanguardia conferma l’attrattiva della zona industriale etnea come riferimento per tutto il Sud Est della Sicilia per lo sviluppo di nuove attività commerciali”. Lo ha detto il sindaco di Catania Enrico Trantino al termine di una visita nel deposito di smistamento Amazon del capoluogo etneo, che ha aperto oggi per la prima volta le sue porte ai rappresentanti delle istituzioni locali per una visita della struttura, entrata ufficialmente in attività il 7 ottobre del 2020. Lo rende noto la stessa azienda. Alla visita, guidata dal Regional director di Amazon Logistics Mario Della Sala, hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore regionale alle Attività produttive Edmondo Tamajo e i referenti di Banco Alimentare della Sicilia OdV.

La struttura ha consentito ad Amazon di potenziare ulteriormente i processi dell’ultimo miglio per la gestione degli ordini e della consegna ai clienti, in particolare nelle province di Catania, Siracusa e Messina. Il deposito di smistamento, che ha una superficie di circa 10.000 metri quadrati, ha già creato 70 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino, superando le stime iniziali di 30. Inoltre, i fornitori di servizi di consegna di Amazon hanno assunto oltre 200 autisti a tempo indeterminato che ritirano gli ordini dal deposito e li consegnano ai clienti finali.

“Siamo felici”

“Il deposito di Catania – ha ricordato Della Sala – è stato il nostro primo sito in regione, a cui ha fatto seguito dopo un anno quello di Palermo. Questi centri ricoprono un ruolo assolutamente strategico per la nostra rete logistica nel Sud Italia. Siamo felici di poter accogliere qui oggi, per la prima volta, le istituzioni e far vedere loro da vicino come lavoriamo”.

“È per noi motivo di grande soddisfazione – ha commentato Tamajo – spegnere la terza candelina per l’insediamento di Amazon a Catania, una realtà mondiale che ha scelto la città etnea per attivare un polo logistico in un punto strategico del Sud Italia a servizio di più province che si sta rivelando una risorsa importante per le attività di distribuzione delle merci”.