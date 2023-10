Catania, vasto rogo alla zona industriale

Incendio alla zona industriale di Catania. Il rogo è visibile dall'autostrada. Un’area di una ditta di raccolta metalli è andata a fuoco.

Incendio alla zona industriale di Catania. Un’area di una ditta di raccolta metalli è andata a fuoco, vicino all’ex fabbrica Cesame. Il vasto rogo è visibile dall’autostrada. Inoltre il denso fumo si nota a chilometri di distanza.

I dettagli sull’intervento dei pompieri

Intorno alle 11:00 è arrivata in Sala Operativa una richiesta di’intervento per l’incendio presente nell’impresa di via Francesco Giovanni Chiavetta. In un piazzale all’aperto della zona si trovava un enorme cumulo di metalli e altri materiali combustibili in fiamme. Sul posto la squadra del Distaccamento Sud, la squadra del Distaccamento di Palagonia, due autobotti dalla sede Centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la chilolitrica dalla Sede eroportuale, il carro schiuma, il carro aria e la Squadra NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Non mancavano, infine, l’autoscala e la vettura del tecnico di guardia. I pompieri sono ancora all’azione per donare il rogo e mettere in sicurezza l’area.