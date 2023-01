Catania SSD, arriva Massimo Varini per l’area scouting

Importante rinforzo in dirigenza per il Catania: i rossazzurri inseriscono nella propria area scouting l'ex ds della Pro Vercelli Massimo Varini

Nuovo innesto in dirigenza per il Catania SSD.

La società rossazzurra, infatti, ha comunicato di aver inserito nella propria area scouting Massimo Varini, ex direttore sportivo della Pro Vercelli dal 2013 al 2020.

Tra le principali operazioni di Varini durante l’esperienza nel club piemontese, la maxi plusvalenza realizzata con l’affare Mattia Bani (ironia della sorte, fratello del centrocampista etneo Cristiano), ceduto per 2.3 milioni di euro al Chievo Verona dopo essere stato acquistato a parametro zero dalla Reggiana.

Adesso, spetterà a lui il compito di scovare nuovi e futuribili talenti per la causa Catania.

La nota ufficiale del Catania

“Catania SSD rende noto l’inserimento in area scouting di Massimo Varini, già direttore sportivo della Pro Vercelli, per sette stagioni, e della Biellese – si legge nella nota – Varini osserverà per il Catania le gare dei tornei professionistici, dilettantistici e giovanili”.

(Foto: Catania SSD)