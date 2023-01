Ferraro sorride, il vero “bomber” del Catania è il centrocampo

Con le reti di Mattia Vitale e Marco Palermo contro il Licata, salgono a 15 i gol realizzati dai centrocampisti del Catania in questo campionato. Un bottino particolarmente prezioso.

Se il reparto d’attacco del Catania è ricco di alternative e di talento ce n’è un altro che, quando si tratta di fare gol, sta dimostrando di poter sfornare numeri importanti. Parliamo del centrocampo: con le reti realizzate da Mattia Vitale e Marco Palermo nella sfida vinta 4-1 contro il Licata, sono saliti infatti a quindici i gol realizzati in campionato dai centrocampisti rossazzurri.

Vitale e Palermo guidano il gruppo

Proprio Vitale, con la rete alla squadra allenata da Romano, ha siglato il suo quinto gol in campionato, decisamente un dato non da poco per un ragazzo di appena diciotto anni chiamato al primo vero e proprio esame con i “grandi”. Repertorio, quello della mezzala campana, peraltro particolarmente ampio: un gol di destro, uno in acrobazia, uno di sinistro e due di testa.

“Non mi pongo limiti”, ha detto Vitale in relazione al suo obiettivo di gol: l’impressione è che di gol ne arriveranno ancora. Chi non aveva mai segnato così tanto in carriera, invece, è Marco Palermo. Il centrocampista catanese, arrivato a quattro reti in campionato, era giunto al massimo a due quando indossava la maglia del Siracusa nella stagione 2015/16. Ieri, l’ennesimo ingresso impattante a gara in corso, con gol e rigore procurato. Tanto che, a fine gara, mister Ferraro si è quasi scusato per averlo fatto partire dalla panchina, “costretto” alla scelta dall’obbligo di schierare quattro Under.

Lodi e Rizzo, tre a testa

Uno dei giocatori del Catania che sta mantenendo, sin dall’inizio del torneo, un rendimento molto alto è Giuseppe Rizzo. Per il centrocampista messinese tre reti in campionato ma avrebbero potuto essere anche di più: Rizzo prova spesso il tiro in porta, che sia dalla distanza o attraverso un inserimento in area.

E proprio contro il Licata, nella gara d’andata, aveva segnato uno dei gol più belli della stagione. Anche lui, come Palermo, non aveva mai segnato così tanto in un singolo campionato: il massimo lo aveva raggiunto con la Reggina nel 2011/12 con due reti. Una vita fa.

Chi invece ha spesso abituato i tifosi del Catania a esultare è Francesco Lodi. Il capitano rossazzurro è a quota tre reti stagionali, tutte, come spesso gli è capitato in carriera, su situazioni di palla inattiva: una su punizione e due su rigore. Ieri non ha segnato ma ha fatto segnare: due assist per il numero 10 per aprire la sfida contro il Licata. Sono quindici gol i gol prodotti dal centrocampo rossazzurro: il Catania, sulla strada per la C, si può dire che abbia proprio un bomber in più.