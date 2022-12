Catania SSD, il vice presidente Grella si commuove ricordando Mihajlovic

Nell'incontro con la stampa organizzato dal Catania al "Massimino" per lo scambio degli auguri di Natale, grande commozione per Mihajlovic

E’ ancora forte la commozione in casa Catania per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, morto oggi all’età di 53 anni ed ex storico allenatore della formazione rossazzurra.

Nell‘incontro per scambiarsi gli auguri di Natale organizzato al “Massimino” quest’oggi dal club etneo con la stampa, il vice presidente Vincenzo Grella ha voluto ricordare l’amico serbo, non riuscendo a trattenere le lacrime durante il discorso.

“Abbiamo voluto fare questo evento perchè Sinisa da lassù avrebbe voluto lo stesso. Non fare quest’incontro con la stampa non sarebbe stato nelle sue corde”, le parole di un commosso Grella, prima di passare il microfono ad un altrettanto emozionato Luca Carra.

Luca Carra: “Il bilancio per la squadra è positivo, importante è essere avanti a maggio”

A margine dell’evento, il direttore generale Luca Carra si è concesso ai microfoni dei cronisti presenti, facendo il punto della situazione in casa rossazzurra

“Oggi purtroppo la giornata è stata funestata dalla notizia della scomparsa di Sinisa: purtroppo è successa una cosa che nessuno vorrebbe mai accadesse. Per quanto riguarda la squadra, il bilancio al momento è positivo, ma la stagione è ancora lunga e l’importante sarà essere davanti a tutti a maggio. Progetti per il 2023? Innanzitutto sono cominciati i lavori di ristrutturazione allo stadio, i tempi non saranno brevi per consentire ai tifosi di accedere per tutto il campionato all’impianto, quindi si parla di un paio di mesi. L’altro obiettivo, invece, è quello di poter trasferire la squadra a Catania, nonostante il comune di Ragalna si sia comportato benissimo con noi: ora, però, c’è un problema di clima per gli allenamenti. Spero entro gennaio di portare la squadra a Nesima . Sono orgoglioso perchè ho ricevuto affetto ed entusiasmo da tutta la città, siamo stati accolti in maniera eccezionale da parte di tutti, da tutte le componenti di Catania. Siamo riusciti a fare tutto quello che c’eravamo prefissati, mercoledì partirà anche il sito. Trasferta di Salerno vietata ai tifosi del Catania? Siamo rammaricati, purtroppo non abbiamo potuto fare nulla nonostante oltre 500 biglietti fossero già stati venduti: ha deciso il prefetto di Salerno comunicandoci che non ci sarebbero state sufficienti condizioni di sicurezza nell’impianto per ospitare la nostra gente”.