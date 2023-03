Catania, strisce pedonali invisibili in zona piazza Lincoln: l’allarme del Comitato

Grave è il disagio per i pedoni

Il Comitato Vulcania, a seguito delle segnalazioni ricevute e dal sopralluogo eseguito, sollecita l’Amministrazione comunale e 3ˆ Municipio ad intervenire urgentemente, in una zona altamente trafficata sia da mezzi che da persone in piazza Abramo Lincoln, dove è rischioso attraversare sulle strisce sbiadite e poco visibile. “E’ assurdo che in una città come Catania esistano problemi continuamente legati alla manutenzione stradale -interviene il presidente del comitato, Angela Cerri – Il recente rifacimento delle strisce pedonali, in piazza Lincoln, non è stato eseguito in maniera completa per tutti i quattro lati della piazza in questione”.

“Grave disagio per i pedoni: chi di competenza risolva il problema”

“Non si garantisce la sicurezza nell’attraversamento ai pedoni e in particolare dove c’è il passaggio ai disabili. Vedasi documentazione fotografica. Con i nostri sopralluoghi abbiamo riscontrato che esiste un grande disagio per i pedoni e chiediamo che venga presentata una specifica interpellanza da parte dei consiglieri del 3ˆ Municipio. Questa sarà una battaglia di civiltà che va combattuta e verso la quale non arretriamo di un millimetro. L’auspicio è ora che, dopo diversi mesi di segnalazioni e comunicati stampa, chi di competenza possa risolvere il problema”, ha concluso il comitato.