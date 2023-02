Catania, tombino pericoloso divelto in via Vincenzo Giuffrida: comitato lancia allarme

Il Comitato Vulcania si impegna attivamente sul territorio di Catania, a seguito di alcune segnalazioni ricevute e dal sopralluogo eseguito, è stato individuato un pericolosissimo tombino completamente divelto in via Vincenzo Giuffrida all’altezza di via Luigi Pirandello.

Di conseguenza il Comitato si è impegnato per sollecitare all’Amministrazione comunale e la terza Municipalità ad intervenire urgentemente, in quanto, nelle vicinanze c’è un continuo via vai di giovani e adulti per la presenza di scuole e zone commerciali.

“Tombino molto pericoloso: interventi urgenti”

Ma da molto tempo nessuno si cura della seguente situazione che rappresenta un vero e proprio pericolo per l’incolumità dei cittadini.

È intervenuta la Presidente Angela Cerri: “Mi permetto di segnalare questo tombino aperto perché oltre ad essere molto pericoloso si trova in queste condizioni da un paio di mesi, e come vedete non ci sono stati interventi. Occorre porre fine a questa situazione. Chiediamo, a chi di competenza, l’urgenza di un immediato intervento risolutore del problema” conclude.