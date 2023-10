Catania e le trappole per i pedoni: pericoli per i cittadini

La toppa è peggio del buco. Si può riassumere così quanto segnalato da un lettore catanese alla nostra redazione.

La toppa è peggio del buco. Si può riassumere così quanto segnalato da un lettore catanese alla nostra redazione. In città infatti, oltre all’inciviltà, si devono fare i conti pure con tanti i tombini o le grate, ormai vecchie e pericolanti, divenuti ferri arrugginiti, nascosti con del cemento che con gli eventi climatici avversi, la naturale erosione del terreno e il tempo che scorre non possono fare altro che sgretolarsi.

La segnalazione: voragine pericolosa

Nello specifico si tratta di un marciapiede di via Franchetti, a Catania, all’altezza del civico 66 a pochi metri dal Tribunale dei Minori. Una situazione certamente pericolosa per gli amici a quattro zampe ma anche per la cittadinanza.