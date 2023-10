Catania, aree pedonali diventano parcheggi per auto

Sono purtroppo diversi gli esempi di inciviltà nella città di Catania. Legambiente ha diffuso un post su Facebook proprio su un episodio.

Ennesima pagina di inciviltà nella città di Catania. Stavolta il tema al centro delle critiche e del dibattito tra i cittadini è quello delle zone pedonali e dell’uso irregolare da parte di alcuni automobilisti indisciplinati che sfruttano queste aree come se fossero dei parcheggi per i propri veicoli. Ad infiammare la discussione i commenti su un post pubblicato su Facebook da Legambiente Catania. “Ci arrivano segnalazioni dai cittadini – recita il post – . Via Santa Barbara: qualcuno la utilizza come parcheggio privato, eppure è un’area pedonale” si legge.

Le segnalazioni dei cittadini: chiesti maggiori controlli

Tanti utenti su Facebook rivelano, inoltre, che tante persone considerano altre vie come veri e propri posteggi personali senza considerare le regole vigenti. In altri casi viene criticata la decisione di istituire la zona pedonale, in altri ancora si segnalano bici e monopattini che sfrecciano a velocità mettendo a rischi l’incolumità dei pedoni. Vengono citate via S. Anna, via Teatro Massimo e via Pulvirenti ma anche altre. Tutti i cittadini invocano controlli serrati sul territorio etneo al fine di evitare questi spiacevoli episodi, e garantire maggiore sicurezza oltre al rispetto delle norme.

Fonte foto: Legambiente