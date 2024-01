Catania, ufficiale il ritorno di Furlan in porta

Dopo l'infortunio di Bethers, i rossazzurri corrono ai ripari nell'ultimo giorno di mercato: preso Jacopo Furlan, di ritorno in Sicilia

Dopo l’infortunio di Bethers, il Catania corre ai ripari per la porta.

Il club rossazzurro, infatti, ha ufficializzato il ritorno tra i legni di Jacopo Furlan, alla seconda avventura ai piedi dell’Etna dopo l’esperienza del 2019-2020.

Furlan, reduce dalle stagioni al Perugia e all’Empoli, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 e potrebbe esordire già venerdì sera nell’anticipo serale contro il Foggia.

Il comunicato del Catania

Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Furlan, nato a San Daniele del Friuli (Udine) il 22 febbraio 1993. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli, con la squadra toscana ha ottenuto la promozione in Serie A nel 2021. In B, ha giocato anche con il Perugia. Nel 2019/20, indossando la maglia del Calcio Catania, l’estremo difensore ha collezionato 30 presenze mantenendo inviolata la propria porta in dieci occasioni. Ha disputato complessivamente 187 gare nelle competizioni professionistiche ufficiali, militando anche nell’Esperia Viareggio, nel Lumezzane, nel Monopoli, nel Trapani e nel Catanzaro. Il neo-rossazzurro, che oggi ha svolto il primo allenamento agli ordini di mister Lucarelli, si lega contrattualmente al nostro club fino al 30 giugno 2025.

