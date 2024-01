Il Catania non sa più vincere, è solo 1-1 contro il Monopoli: la fotogallery

Il Catania di Lucarelli sbatte al "Massimino" contro il Monopoli: finisce 1-1 tra rossazzurri biancoverdi. La fotogallery del match

Il Catania non va oltre il pareggio casalingo al “Massimino” contro il Monopoli: finisce 1-1 tra i rossazzurri e i pugliesi, nonostante l’inferiorità numerica dei biancoverdi dopo l’espulsione di Ferrini a inizio secondo tempo.

Impietosi i fischi dei tifosi alla squadra etnea dopo l’ennesima prestazione deludente di una stagione difficile al primo anno della società rossazzurra tra i professionisti. Il pareggio maturato contro la squadra di Taurino (espulso anche lui ndr) segna un altro passo indietro. Non basta il vantaggio con una strepitosa rete di Cicerelli e il vantaggio dell’uomo in più: la squadra di mister Lucarelli arretra il suo baricentro permettendo alla squadra ospite di attaccare e creare pericoli fino alla rete del pareggio. Tecnico e squadra sonoramente fischiati a fine gara, con una classifica che si fa preoccupante in una stagione che doveva regalare speranze di promozione.