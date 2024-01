Bizzotto risponde a Cicerelli: un deludente Catania non va oltre l’1-1 contro il Monopoli

I rossazzurri escono tra i fischi assordanti del Massimino: i pugliesi strappano il pari in 10 uomini

Fischi e contestazioni. La prestazione del Catania lascia l’amaro in bocca ai suoi tifosi che al termine del match pareggiato contro il Monopoli mostrano tutto il loro (giustificato) disappunto. Finisce 1-1 contro i pugliesi che in 10 uomini riescono a uscire indenni dal Massimino. Non basta l’eurogol di Cicerelli, nella ripresa Bizzotto ristabilisce la parità. Nella squadra di Lucarelli tanti punti interrogativi: il tecnico livornese deve trovare al più presto il bandolo della matassa per risalire.

Catania-Monopoli 1-1, la partita

Il Catania si mostra immediatamente aggressivo con una discesa palla al piede di Cicerelli. L’esterno mette al centro ma in area non trova nessuno. Al 10′ Lucarelli è costretto a compiere il primo cambio della partita: Bethers si fa male e lascia il posto ad Albertoni. I rossazzurri continuano a macinare gioco e creano una nuova chance al 17′: incursione di Bouah sulla destra, mette al centro per il colpo di testa di Di Carmine che non inquadra la porta. Ma l’occasione più clamorosa arriva al 20′ ed è del Monopoli: La Vardera lavora bene sulla sinistra per Tommasini che si gira in area e con il suo tiro mette i brividi ai padroni di casa. Passata la paura, Chiricò prova a scuotere i compagni con un tiro a giro che finisce fuori non di molto. Tre minuti dopo ha più fortuna Cicerelli: al 30′ l’esterno sinistro si inventa un tiro alla Del Piero che si spegne all’incrocio dei pali. Immediata la risposta dei pugliesi che al 35′ colpiscono il palo con il colpo di testa di Tommasini.

Nella ripresa il Monopoli preme sull’acceleratore e sfiora il pari con Fazio: il suo colpo di testa chiama al super intervento Albertoni. Al 50′ la squadra di Taurino rimane in 10 per bruttissimo fallo di Ferrini su Bouah. L’arbitro non ha dubbi ed estrae immediatamente il rosso. Ma dell’inferiorità numerica ne giova stranamente il Monopoli che in ben tre occasioni va vicina al pareggio con Tommasini. Al 59′ Albertoni salva ancora sul tiro del numero 9 dei pugliesi. Lucarelli prova a scuotere i suoi cambiando Di Carmine e Costantino inserendo Cianci e Welbeck, ma il Catania subisce il pari. Al 68′ punizione dal limite per il Monopoli: batti e ribatti che favorisce Bizzotto: il difensore calcia di sinistro e regala il meritato gol ai pugliesi. Gli etnei abbozzano una reazione ma c’è tanta confusione in fase di manovra. Lucarelli si gioca le carte Peralta e Chiarella che, però, non sortiscono gli effetti sperati. Il Monopoli strappa un preziosissimo pareggio, i rossazzurri escono tra i fischi assordanti degli oltre 16.000 spettatori presenti al Massimino.

Catania-Monopoli 1-1, il tabellino

Marcatori: al 30′ Cicerelli (C), 70 Bizzotto (M)

CATANIA (3-4-1-2): Bethers (12′ Bethers); Curado, Kontek, Castellini; Bouah, Zammarini, Quaini (79′ Peralta), Cicerelli; Chiricò (79′ Chiarella); Di Carmine (64′ Cianci), Costantino (64′ Welbeck).

A disp: Donato, Monaco, Rapisarda, Zanellato, Ladinetti, Haveri, Popovic.

Allenatore: Cristiano Lucarelli

MONOPOLI (3-4-2-1): Gelmi; Fazio, Bizzotto, Ferrini; Viteritti, Hamlili, De Risio (64′ Bulevardi), La Vardera (76′ De Paoli); Borello, Arioli (64′ Vitale); Tommasini (86′ Angileri).

A disp: Botis, Fornasier, Cristallo, Barlocco, Iaccarino, Sosa, Spalluto, Simone, Peschetola.

Allenatore: Roberto Taurino

Ammoniti: Tommasini (M), Gelmi (M)

Espulso: Ferrini (M)

Arbitro: Gioele Iacobellis

Catania-Monopoli, le pagelle degli etnei

Bethers: sv, dal 14′ Albertoni 6,5: Una sua uscita a vuoto mette i brividi agli spettatori presenti allo stadio, ma si fa perdonare ad inizio secondo salvando su un colpo di testa di Fazio e nella ripresa su Tommasini.

Curado 5,5: In difesa si balla parecchio e le sue disattenzioni sono evidenti. A Lucarelli serve un altro Curado.

Kontek 5,5: Nel primo tempo qualche svarione di troppo. Si fa sovrastare da Tommasini in occasione del palo dei pugliesi e non appare mai sicuro.

Castellini 6: Il migliore del terzetto difensivo. Preciso e puntuale in chiusura, si propone quando può sulla corsie sterne. Nella difesa a 3 si trova a suo agio.

Bouah 6,5: Una spina nel fianco per la fascia sinistra dei pugliesi. Arriva più volte al cross e provoca l’espulsione diretta di Ferrini.

Zammarini 5,5: Quanta fatica per il 33 rossazzurro. Lo schermo davanti alla difesa non funziona e la manovra è quasi mai fluida.

Quaini 5,5: Al Catania serve qualità a metà campo, prova a dare freschezza con le sue incursioni, ma il risultato è deludente. Dal 79′ Peralta: sv

Cicerelli 7: Dopo 30 secondi fa capire che vuole spaccare il mondo. Vivace, dinamico, poi tira fuori dal cilindro un gol da applausi. Il migliore in campo nel Catania.

Chiricò 6: Nella prima frazione prova a mettersi in mostra creando tra le linee qualche pericolo agli avversari. L’intraprendenza e la voglia ci sono, deve crescere nell’ultimo passaggio. Dal 79′ Chiarella: sv

Costantino 5,5: Fa a sportellate con i difensori del Monopoli, ma i palloni giocabili dalle sue parti sono pochi. Da rivedere. Dal 67′ Welbeck 6: Lucarelli cerca di rivitalizzare il centrocampo, ma l’ex Catanzaro fa quel che può. Puntare su di lui dal primo minuto poteva rivelarsi la scelta giusta.

Di Carmine 5,5: Si vede poco a parte un colpo di testa nella prima frazione di gioco. Il Catania ha bisogno delle sue giocate, ma questa non è serata per lui. Rimandato. Dal 66′ Cianci 5,5: Come il compagno non riesce mai a rendersi pericoloso e i compagni fanno di tutto per non aiutarlo.

Lucarelli 5: Le sue scelte non si rivelano azzeccate. Sia dal 1′ primo minuto che in corso d’opera. In attacco il Catania fa una fatica enorme. Nel secondo tempo, dopo il pari del Monopoli, rivoluziona il reparto avanzato, ma i rossazzurri pungono raramente. C’è da lavorare e tanto.