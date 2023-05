Catania, “Un calcio al Linfoma”: conclusa l’ottava edizione

Evento organizzato dalla LILT con il Patrocinio dell’Arnas Garibaldi

Si è svolta sabato scorso, presso i campi sportivi della Meridiana, l’ottava edizione della manifestazione “Un calcio al Linfoma”, un evento organizzato dalla LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) con il patrocinio dell’Arnas Garibaldi di Catania.

L’iniziativa rientra nell’ambito della cosiddetta prevenzione terziaria promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ovvero il sostegno a chi ha superato la malattia nella riabilitazione e nel reinserimento lavorativo.

Per l’occasione a sfidarsi sul campo di calcetto, oltre ad ex pazienti e sanitari, sono intervenute associazioni come l’Ibiscus e il New Team etneo femminile di Paternò, regalando al pubblico intervenuto momenti di gioia e di speranza.

“Ho partecipato anche stavolta con grande entusiasmo – ha detto Ugo Consoli, direttore dell’UOC di Ematologia dell’Arnas Garibaldi – Un forte grazie va soprattutto a tutti i pazienti e ai loro familiari cui è dedicata questa manifestazione. Tutte le ematologie adulti e pediatrica della Citta di Catania sono vicine ai pazienti e si loro familiari e oggi lo abbiamo dimostrato sul campo”.

A presentare l’evento sono stati ancora una volta Federica Zammataro e Giacomo Giurato.

Appuntamento adesso all’anno prossimo per la nona edizione.