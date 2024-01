Catania, via anche Dubickas: risolto il prestito col Pisa

Il Catania saluta Edgaras Dubickas: l'attaccante lituano lascia i rossazzurri e torna al Pisa dopo una prima parte di stagione deludente

Nuova cessione in casa Catania. Il club rossazzurro, infatti, ha comunicato la risoluzione del prestito di Edgaras Dubickas con il Pisa. L’attaccante lituano, mai protagonista nel corso della stagione, torna così in Toscana dopo 17 presenze e 1 sola rete tra campionato e Coppa Italia Serie C con la maglia etnea.

Il comunicato del Catania

“Catania Football Club – si legge nella nota – comunica di aver definito con il Pisa Sporting Club la risoluzione consensuale della cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Edgaras Dubickas.

All’attaccante lituano, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 17 presenze e una rete, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali“.

