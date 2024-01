Catania, colpaccio di mercato: Sturaro in città

È atterrato alle pendici dell'Etna Stefano Sturaro, ex attaccante della Juventus, ed è pronto a vestire la maglia rossazzurra.

È atterrato alle pendici dell’Etna Stefano Sturaro, ex centrocampista della Juventus, ed è pronto a vestire la maglia rossazzurra. Un grande colpo per la dirigenza etnea che continua a sorprendere durante la sessione di mercato invernale.

“Sono contento, non vedo l’ora di iniziare e di conoscere tutti – dice Sturaro ai microfoni di Sky Sport -. La prima volta è sempre emozionante e anche questa volta lo è. Cosa mi ha spinto? Le mie sensazioni in primis. Non so perché ho sempre avuto questa sensazione e da quando sono iniziati i contatti mi sono sempre più convinto che potesse essere la scelta migliore”.

Livieri dal Catania al Pisa: risoluzione della cessione a titolo temporaneo

Il Catania intanto ha reso noto di aver definito con il Pisa Sporting Club la risoluzione consensuale della cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del portiere Alessandro Livieri.

“All’estremo difensore milanese, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 6 presenze e 3 ‘clean sheet’, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali” dice il club in una nota.

(Fonte foto Sturaro: Federico Rosa)