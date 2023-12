Catania, gli vietano l’ingresso: 36enne sfonda con auto porta d’ingresso discoteca

L'atto in seguito al diverbio con un addetto alla sicirezza del locale

Sfonda con l’auto la vetrata di una discoteca perchè si sarebbe visto negare l’accesso al locale. Accade a Catania, dove un 36enne, semprerebbe in stato di ebbrezza, dà in escandescenze per il suddetto motivo venendo subito segnalato e poi denunciato. Sul posto gli agenti delle “Volanti”, che hanno individuato l’autovettura del soggetto, visibilmente danneggiata e con il motore acceso.

Diverbio e collera

Il tentativo dell’uomo di fare retromarcia con l’intenzione di allontanarsi è stato bloccato dalle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione gli agenti hanno appreso che l’autore del fatto, in precedenza, avrebbe avuto un diverbio con un addetto alla sicurezza che gli avrebbe negato l’accesso al locale. In preda alla rabbia, una volta salito a bordo dell’autovettura, ad alta velocità si è schiantato contro la porta d’ingresso danneggiandola. Poi avrebbe avuto un acceso diverbio con il titolare.