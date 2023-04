Chinnici approda in Forza Italia, Martusciello: “Esempio di coraggio e perseveranza”

Il "benvenuto" del capo delegazione di Forza Italia a Caterina Chinnici: "I Popolari saranno la sua casa, sua presenza ci onora".

“Sono orgoglioso di accogliere Caterina Chinnici all’interno della delegazione di Forza Italia in Parlamento europeo”. Lo dice Fulvio Martusciello, capo delegazione di Forza Italia nel Ppe al Parlamento europeo, parlando dell’ingresso tra gli azzurri dell’eurodeputata ex Partito Democratico.

Chinnici in FI, Martusciello: “Popolari saranno sua casa”

“Il nostro partito si è sempre distinto per la lotta a tutte le mafie ed è sempre stato dalla parte giusta della storia e la storia e la vita di Caterina, donna e magistrato, è un esempio di coraggio e di perseveranza, che darà un contributo prezioso al percorso di Forza Italia”, ha aggiunto Martusciello.

“Lavoreremo insieme in parlamento europeo per difendere il nostro Paese, il suo tessuto produttivo, per far cogliere tutte le opportunità del Pnrr. I popolari saranno la sua casa e sarà un onore presentarla a Strasburgo a maggio all’intero gruppo e al capogruppo Manfred Weber”, ha concluso il capo delegazione di FI.