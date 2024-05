Funerali di Angelo Onorato: dolore a Palermo mentre il mistero della morte rimane irrisolto

In prima fila la famiglia e diversi esponenti della DC siciliana. Proseguono le indagini sul decesso dello stimato professionista.

Cattedrale di Palermo affollata per i funerali di Angelo Onorato, l’imprenditore palermitano trovato morto sabato scorso in auto con una fascetta stretta al collo.

Centinaia di persone sono arrivate da ogni parte di Italia per l’ultimo saluto al marito dell’eurodeputata Francesca Donato (Dc). In prima fila la vedova con i due figli, Carolina di 21 anni e Salvatore di 25 anni. Presente anche il leader della Dc Totò Cuffaro e diversi rappresentanti del partito. Alla cerimonia funebre ha assistito anche l’assessore alla Famiglia Nuccia Albano, che è anche consulente della famiglia per l’autopsia dell’architetto.

I funerali di Angelo Onorato

All’inizio dell’omelia monsignor Filippo Sarullo ha portato alla famiglia i saluti dell’arcivescovo di Palermo monsignor Corrado Lorefice. In occasione della cerimonia funebre per Angelo Onorato, la Cattedrale è stata chiusa ai turisti.

“La sua morte ha sconvolto la comunità di tutta la città”, ha detto padre Sarullo, sottolineando il ruolo e la stima di cui godeva Onorato all’interno della società palermitana. La Democrazia Cristiana siciliana, proprio poche ore prima dell’ultimo saluto, ha annunciato: “Cari amici e cara Francesca, più volte Angelo ci aveva ripetuto che la prossima volta sarebbe venuto con noi in Burundi. Abbiamo appena intitolato ad Angelo l’orfanotrofio di Gatumba che abbiamo adottato e che supportiamo. La prossima volta siamo certi che anche Angelo con il Suo cuore e il Suo sorriso sarà con noi a Gatumba un abbraccio affettuoso Totò, Stefano, e Leonardo”.

Le indagini

Sulla morte di Angelo Onorato è in corso un’inchiesta. L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma la famiglia non crede a questa versione e pensa si sia trattato di un omicidio. Ci sarebbero elementi a sostegno dell’una e dell’altra ipotesi. A rendere plausibile l’ipotesi del suicidio ci sarebbero le immagini di videosorveglianza della zona, che non riprenderebbero soste in prossimità dell’auto dove Onorato è stato trovato senza vita, e anche una lettera su presunte preoccupazioni della vittima per questioni di natura economica.

Non è da escludere, però, l’ipotesi dell’omicidio: la moglie Francesca Donato e altre persone vicine ad Angelo Onorato, infatti, avrebbero parlato di gente che “lo voleva male“ e che potrebbe averlo voluto vedere morto. L’autopsia, purtroppo, non sembra aver chiarito i dubbi: serviranno ulteriori indagini, che sono naturalmente in corso. Al momento, si sa che sul corpo dell’architetto non sarebbero stati trovati segni di violenza.

