Cattura Matteo Messina Denaro, organizzata una manifestazione a Castelvetrano

Manifestazione questa mattina in piazza a Castelvetrano, paese del superboss Matteo Messina Denaro arrestato lunedì dopo 30 anni di latitanza.

Presente il sindaco, Enzo Alfano, assieme ad Associazioni, cittadini e scuole. In tanti hanno parlato al microfono, esponendo cartelloni, parlando di legalità e ringraziando le forze dell’ordine.

“Noi stiamo dalla parte della legalità”, dice una cittadina al microfono.

“Da docente sono contenta di vedere i miei ragazzi appassionarsi a questo sogno della giustizia, della legalità, della correttezza, dell’onestà e del coraggio”, dice Bia Cusumano, docente di Castelvetrano.

“Sono contenta per la gioia dei miei ragazzi, ma mi chiedo come sia possibile che per trent’anni questo signore abbia vissuto tranquillamente tra di noi, tanto da essere così vicino a Castelvetrano, e le persone abbiano comunque fatto finta di non vedere”.