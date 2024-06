Cdm ritmica: bagno di folla per Farfalle d’Oro, Raffaeli top

MILANO (ITALPRESS) – Un bagno d’oro, d’emozioni e di entusiasmo con il tifo da stadio dell’Unipol Forum di Milano, sold out per la ginnastica ritmica azzurra. Quasi diecimila spettatori in tre giorni di gara, un successo organizzativo e tecnico. Merito, quest’ultimo, delle Farfalle dell’Accademia Internazionale di Desio e di una stratosferica Sofia Raffaeli. Festa grande a Milano grazie alle leonesse azzurre che graffiano la pedana con i 5 cerchi ottenendo un fantastico 38.350 che vale loro il titolo di specialità. Le aviere del Gruppo Sportivo di Vigna di Valle Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris, insieme alla poliziotta Alessia Russo, staccano di un decimo e mezzo il Brasile, argento con 38.200 e di quasi mezzo punto la Cina, bronzo con 37.900. Le ragazze di Emanuela Maccarani, coadiuvata da Valentina Rovetta, Olga Tishina e Federica Bagnera, si devono invece accontentare della quinta posizione nel misto nastri e palle con il punteggio di 30.800 dietro al Brasile, ai piedi del podio della tappa meneghina con 31.850. Oro, argento e bronzo sono andati, rispettivamente, a Cina (32.600), Francia (32.100) e Ucraina (31.850). Le Farfalle azzurre vincono, inoltre, il circuito internazionale ai 5 cerchi mentre la Francia quello ai nastri e palle.

Dopo aver scritto la storia della ritmica con i primi titoli iridati per l’Italia, la Raffaeli continua a dominare la scena internazionale dei piccoli attrezzi, anche nella tappa finale della World Cup 2024, portandosi a casa altre tre medaglie, una d’oro e due d’argento, a cui si aggiunge quella di ieri nell’All around. La vice campionessa mondiale, allenata da Claudia Mancinelli alla Ginnastica Fabriano, fa risuonare l’Inno di Mameli nella finale con il nastro. La 20enne marchigiana, con il personale di 33.950 si mette alle spalle la sua attuale rivale mondiale Darja Varfolomeev (32.900) e l’ucraina Taisiia Onofriichuk (31.550). L’agente del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato si ferma invece sulla piazza d’onore nella prova alla palla – con il punteggio di 35.350 precedendo l’uzbeka Takhmina Ikromova (34.400) e dietro a Darja Varfolomeev (35.650) – e in quella con le clavette – finendo dietro alla tedesca Varfolomeev (35.450) e davanti l’ucraina Onofriichuk (34.900). Nell’esercizio con il cerchio Raffaeli, a causa di alcune imprecisioni al cerchio, si posiziona al settimo posto e si aggiudica questa final eight la cinese Wang Zilu. La vice campionessa europea agli ultimi Campionati di Budapest, si aggiudica, infine, il primo posto nel circuito FIG 2024 alle clavette, dopo le tappe di Atene, Sofia, Baku, Tashkent e Milano, mentre al cerchio, palla e nastro si impone la tedesca Darja Varfolomeev, campionessa del mondo in carica.

Alle premiazioni sono intervenuti la vice presidente del Comitato Olimpico Nazionale italiano Claudia Giordani, il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, il cav. Gherardo Tecchi, il suo vice, il vicario Valter Peroni, la presidente del Comitato Organizzatore Paola Porfiri, il numero uno del Comitato Regionale FGI Lombardia Oreste De Faveri, la referente delle relazioni internazionali della Federazione Cristina Casentini e bronzo olimpico a Roma ’60 Gianfranco Marzolla e Cristina Casentini.

– Foto: Ufficio Stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).