Cede controsoffitto in metro: tragedia sfiorata per turisti e passeggeri

I tecnici dell'azienda dei trasporti sono a lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza

Poteva tramutarsi in tragedia il rovinoso crollo del contro soffitto che si trova sopra una delle scale mobili della fermata della metropolitata Roma sud est. In un punto dove quotidianamente transitano tantissime persone tra turisti e passeggeri, causa probabilmente infiltrazioni d’acqua dovute alle forti piogge, il tetto è venuto giù e soltanto per puro caso non ha provocato danni a persone.

L’ironia

In un twitter, a corredo delle foto scattate sul posto, Paolo Ferrara, vicepresidente M5s dell’assemblea Capitolina ccommenta ironico: “A Roma va tutto bene con il sindaco Gualtieri. Non facciamo inutili allarmismi che andrà tutto bene”.

Ripristinate condizioni sicurezza

Secondo quanto si apprende da RomaToday, il crollo è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica. A cedere il pannello di un controsoffitto, precipitato in parte sulle scale mobili dove in quel momento non si trovava nessuno. È stato poi il personale Atac a chiudere l’accesso, con i treni che non hanno subito variazioni. I tecnici dell’azienda dei trasporti sono a lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza.