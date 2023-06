Turista colpita da pannello che si stacca da soffitto: tragedia sfiorata in metro

E’ stata costretta a ricevere le cure dei sanitari del 118 mentre si trovava all’interno della metro: si tratta di una turista, colpita pericolosamente da un pannello staccatosi dal controsoffitto della volta mentre era di passaggio lungo una scala mobile per raggiungere la linea A. La stazione è quella di piazza Barberini. Per fortuna la donna, medicata in ospedale, ha riportato solo ferite lievi.

Non è la prima volta

Adesso restano da chiarire i motivi dell’accaduto. A quanto pare non è la prima volta comunque che si verificano guasti e disagi alla stazione della metropolitana di piazza Barberini. Uno degli episodi certamente più insidiosi fu quando, il 21 marzo del 2019, un gradino di una delle scale mobili presenti nella stazione si era piegato e accartocciato.

Indagini in corso

In particolare, la municipalizzata del trasporto pubblico romano ha avviato un’indagine interna sul comportamento del personale di stazione, per accertare se vi possano essere eventuali responsabilità di singoli operatori sull’accaduto.